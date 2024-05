CorSera - Sicuri Pioli si liberi? Al Milan costa 10mln: serve accordo sulla buonuscita

Stefano Pioli è uno dei nomi caldi per la panchina del Napoli. Ma l'allenatore parmigiano è legato al Milan da un contratto fino al 2025

Stefano Pioli è uno dei nomi caldi per la panchina del Napoli. Ma l'allenatore parmigiano è legato al Milan da un contratto fino al 2025 e non è detto che si liberi, perché servirà un accordo sulla buonuscita. Lo scrive il Corriere della Sera: "Le prossime due settimane saranno decisive, ma il board non vuole farsi prendere dalla fretta. Anche perché in questo scenario ha un ruolo tutt’altro che secondario la situazione di Pioli, che ha ancora un anno contratto, fino al 30 giugno del 2025.

Lui e il suo staff, fra stipendi e tasse, costano al club una decina di milioni di euro: non sono spiccioli. Il Napoli potrebbe essere un’ipotesi. Ma il tecnico rossonero ieri ha ribadito con forza: «Se mi piace la pizza? A me piacciono i cappelletti in brodo, sono di Parma. Fin quando avrò un contratto col Milan, non parlerò con altri». Trovare un’intesa sulla buonuscita potrebbe non essere semplice".