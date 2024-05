Sky - Conte in stand-by: ha chiesto ad ADL maxi ingaggio da 9mln a stagione!

Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? Si è parlato a lungo di Antonio Conte, ma le ultime indiscrezioni raccontano di un raffreddamento.

Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? Si è parlato a lungo di Antonio Conte, ma le ultime indiscrezioni raccontano di un raffreddamento. E il motivo lo spiega Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, tramite il suo sito ufficiale: "Resta in standby, per il momento, Antonio Conte. Quest'ultimo ha comunque dato la sua disponibilità al club di De Laurentiis e ha chiesto un triennale da 9 milioni circa a stagione".

Resistono i nomi di Stefano Pioli, Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano. L'attuale tecnico della Fiorentina, i cui contatti con il Torino si erano intensificati (Juric è in scadenza e non rinnoverà), ha messo in stand-by la società granata. Vuole aspettare la grande chiamata che con i numerosi movimenti di quest'estate, potrebbe arrivare da parte del Napoli o del Bologna.