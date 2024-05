Cagliari-Lecce, le formazioni ufficiali: Gaetano ancora da trequartista

Tutto pronto all'Unipol Domus per la decisiva sfida salvezza fra Cagliari e Lecce

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto pronto all'Unipol Domus per la decisiva sfida salvezza fra Cagliari e Lecce. Il tecnico dei sardi Claudio Ranieri ritrova Yerry Mina, col colombiano che stringe i denti e recupera in tempo per la partita. Davanti, invece, spazio a Lapadula con Zito Luvumbo, con Shomurodov inizialmente in panchina. Nel Lecce invece mister Gotti conferma il 4-4-2 con Piccoli e Krstovic come coppia d'attacco. Queste le formazioni ufficiali del match:

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Deiola, Makoumbou; Gaetano; Luvumbo, Lapadula

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Blin, Dorgu; Piccoli, Krstovic