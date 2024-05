Osimhen, media gol super anche quest'anno: con la Roma ha mandato un messaggio

Contro la Roma Victor Osimhen ha mandato un messaggio: anche se a fine stagione andrà via, darà l'anima fino all'ultima partita.

Contro la Roma Victor Osimhen ha mandato un messaggio: anche se a fine stagione andrà via, darà l'anima fino all'ultima partita. Lo si legge sul Corriere dello Sport: "Il leader in campo contro la Roma, autore di una partita super a pressare chiunque, a mangiare gli spazi e l’aria ai difensori, nonché autore su rigore del gol numero 14 in 22 partite giocate: una media da urlo, nonostante tutto.

Osi è la certezza del Napoli in mezzo a tante incertezze: è certo che andrà via ma anche che non si tirerà indietro fino all’ultima giornata; è certo che ha voglia di lasciare un bel ricordo; è certo che come sempre proverà a segnare ancora in quello stadio che un anno fa l’ha celebrato come un supereroe mascherato".