Sky - Kvara, il problema non è grave: può farcela per l'Udinese

Ci sarà o no Khvicha Kvaratskhelia nel match di domani sera contro l'Udinese? Secondo i quotidiani più no che sì, mentre per Sky Sport il talento georgiano potrebbe farcela. L'emittente satellitare lo inserisce ancora nella probabile formazione. Il risentimento muscolare non è forte. Anche Juan Jesus e Politano potrebbero farcelo. Ecco la probabile secondo Sky.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvarathkhelia. All. Calzona