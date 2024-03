VIDEO - Adani senza parole: commenta la sentenza Acerbi restando in silenzio

Daniele Adani, ex calcatore e opinionista, ha commentato la sentenza sul caso Acerbi in un video pubblicato sui social.

TuttoNapoli.net

Daniele Adani, ex calcatore e opinionista, ha commentato la sentenza sul caso Acerbi in un video pubblicato sui social: “Vi farò una profonda, dettagliata ed esaustiva valutazione sul caso Acerbi. (Adani resta in silenzio per qualche secondo, ndr.). Viva il football!". Di seguito le immagini.