Danimarca, il ct: "In caso di Covid avremmo avuto 48 ore, in caso di arresto cardiaco no"

A due giorni dalla sfida con il Belgio, il CT della Danimarca Kasper Hjulmand torna sulla condizioni di Eriksen e sulla gara con la Finlandia: "È bello vederlo sorridere e sapere che i test che sta facendo stanno andando bene. Come lo sostituiremo con il Belgio? Non si può rimpiazzare, è impossibile farlo, è il migliore di tutti. Proveremo, come squadra, a riempire quel vuoto".

Direttamente dal ritiro della Danimarca, il CT torna sulla decisione di tornare in campo con la Finlandia: "Non è corretto dire che noi abbiamo chiesto di giocare, non è stato così. Non c'entra il protocollo, bisogna andare oltre il protocollo. In caso di Covid avremmo avuto 48 ore di tempo, in caso di arresto cardiaco no".