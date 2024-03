VIDEO - Udinese ko in casa, il Torino ci riprova per l'Europa: gol e highlights

Granata subito in vantaggio grazie a un gran colpo di testa di Duvan Zapata.

Il Torino torna a vincere dopo i pareggi con Napoli e Fiorentina e lo fa in casa dell'Udinese. Granata subito in vantaggio grazie a un gran colpo di testa di Duvan Zapata. Dal colombiano , all'8' della ripresa, arriva poi l'assist per il raddoddio di Vlasic. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).