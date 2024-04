Anche Spalletti alla 'prima' del Film Scudetto: verrà invitato in un cinema della città

A un anno di distanza dalla vittoria del terzo storico scudetto, il 4 maggio arriverà nelle sale italiane "SARÒ CON TE",

A un anno di distanza dalla vittoria del terzo storico scudetto, il 4 maggio arriverà nelle sale italiane "SARÒ CON TE", il film evento diretto da Andrea Bosello e prodotto da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis che celebra e racconta - con immagini esclusive anche dagli spogliatoi - il terzo Scudetto del Napoli.

Quest'oggi il Corriere dello Sport racconta che ci saranno contenuti molto intimi riguardanti i pre e postpartita, momenti di spogliatoio tra Spalletti e la squadra, dietro le quinte che vedono come protagonista anche il presidente Aurelio De Laurentiis: "Piccole perle, immagini non comuni, al di là dei gol che si trovano negli archivi. Compatibilmente con gli impegni del calendario, ci sarà anche una prima ufficiale in una sala cinematografica della città e alla quale sarà invitato anche Luciano Spalletti, che lo scudetto se l'è tatuato sul braccio".