Tmw - Napoli non vuole cedere Demme, si lavora a tre rinnovo e alla clausola di Kim

Così Niccolò Ceccarini, esperto di mercato di Tuttomercatoweb, scrive in merito ai prossimi movimenti di mercato in casa azzurra.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"A gennaio il club azzurro non ha necessità di intervenire, anzi l’obiettivo è confermare in blocco l’intera rosa poi se qualcuno chiederà più spazio verrà fatta una valutazione sul momento". Così Niccolò Ceccarini, esperto di mercato di Tuttomercatoweb, scrive in merito ai prossimi movimenti di mercato in casa azzurra.