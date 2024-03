Acerbi spavaldo e desideroso di parlare: la reazione alla decisione del Giudice

"Quel che qui è giusto raccontare è la soddisfazione di Acerbi, il sollievo, la fine di un incubo che stava di fatto mettendo fine alla sua carriera ad alti livelli". Sulla Gazzetta dello Sport si scrive della soddisfazione nell'ambiente nerazzurro per la decisione, molto criticata, di non prendere provvedimenti per gli episodi avvenuti durante Inter-Napoli giocata a San Siro.

"Perché questo è il rischio che ha corso il difensore dell’Inter, l’addio agli Europei e anche alla maglia nerazzurra, visto che in caso di stangata sarebbe stato quantomeno complicato immaginare un futuro per lui ancora a Milano. Ecco perché ieri a caldo, dopo la decisione del Giudice Sportivo, avrebbe voluto subito parlare, togliersi sassolini, ribadire con forza la posizione espressa nella tanto discussa intervista alla stazione Centrale di Milano lunedì scorso, di rientro dalla Nazionale".