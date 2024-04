Cds - Sogno Sudakov, ma costa troppo e c'è un precedente 'spaventoso'

Il Napoli sogna Georgiy Sudakov, la stella più brillante della generazione degli aspiranti fenomeni dell’Ucraina del calcio

© foto di Federico Titone

Il Napoli sogna Georgiy Sudakov, la stella più brillante della generazione degli aspiranti fenomeni dell’Ucraina del calcio, un obiettivo mancato della sessione di gennaio ma un obiettivo ancora serio.

Lo Shakhtar Donetsk, per lui, ha rifiutato la generosissima offerta di De Laurentiis da 40 milioni nella speranza di innescare l’asta a cavallo dell’Europeo, e ora l’ad Sergej Palkin ha spiegato che 50 milioni non basteranno perché le inglesi sono entrate in ballo. E lui si sta sfregando le mani senza nascondere il desiderio di realizzare un’altra maxi cessione dopo quella di Mudryk al Chelsea, 70 milioni più 30 di bonus a gennaio 2023. Lo scrive il Corriere dello Sport.