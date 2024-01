FORMAZIONI UFFICIALI - Mazzarri si copre: Zielinski dal 1’, ancora out Lindstrom

Sono ufficiali le formazioni di Lazio-Napoli, match delle 18 valido per la 22ª giornata di Serie A.

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Sono ufficiali le formazioni di Lazio-Napoli, match delle 18 valido per la 22ª giornata di Serie A. Mazzarri deve fare a meno di ben 9 uomini, mancano gli squalificati: Simeone, Cajuste e Kvaratshelia, gli infortunati Meret, Olivera e Natan, Osimhen e Anguissa impegnati in Coppa d’Africa e il nuovo acquisto Traorè, ancora a corto di preparazione. Tra i pali confermato Gollini, difesa a tre composta da Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus nel terzetto difensivo. Sulla fascia destra ritorna Di Lorenzo, dall'altro Mario Rui. In mediana: Demme e Lobotka con Zielinski avanzato nei due sulla trequarti insieme a Politano. Davanti Raspadori, unica punta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All. Sarri.

NAPOLI (3-5-2): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Raspadori. All. Mazzarri.