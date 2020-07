Gazzetta - Man City, tutto su Koulibaly ma rapporti freddi col Napoli: pesa lo 'sgarbo' Jorginho

Il Manchester City vuole Kalidou Koulibaly e, tramite il suo procuratore, Ramadani, ha già presentato una proposta da 65 milioni di euro. Il Napoli ne chiede 100 o una cifra simile. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "A mediare nei rapporti non idilliaci fra i due club sta provvedendo l’agente Fali Ramadani, il macedone che è procuratore proprio del difensore senegalese. Per Ramadani la difficoltà sta nel fatto che il City, e in particolare il diesse Txiki Begiristan, non hanno digerito lo sgarbo di due anni fa, quando l’affare Jorginho era definito, ma all’ultimo secondo il blitz del Chelsea dirottò l’italo-brasiliano a Londra".