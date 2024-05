Rai - Conte, non c’è il Chelsea: spera nello United altrimenti c’è l’Arabia

Arrivano smentite sulla richiesta di un maxi ingaggio chiesto da Antonio Conte al presidente Aurelio De Laurentiis per allenare il Napoli.

Ciro Venerato, giornalista ed esperto Rai, fa il punto della situazione al sito del TGR della Rai: "Conte fino ad oggi è ancora sul mercato. Il Milan non è interessato al salentino ( mai in corsa nonostante i rumors) parimenti la Juve. In premier più che il Chelsea (ci arrivano smentite da Londra) potrebbe spuntare il Manchester United, senza resettare l'offerta ( sempre valida) dal mondo Arabo. Conte ha più volte aperto al Napoli ma fino ad oggi gli ex campioni d'Italia non hanno mai affondato il colpo".