Cds - Inter-Raspadori, ADL blocca tutto: pesano i casi Zielinski e Acerbi

Il caso Acerbi-Juan Jesus porterà inevitabilmente a degli strascichi. Secondo il Corriere dello Sport anche sul piano del mercato tra i due club.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il caso Acerbi-Juan Jesus porterà inevitabilmente a degli strascichi. Secondo il Corriere dello Sport anche sul piano del mercato tra i due club. Diventa più complicato infatti per l’Inter l’inseguimento di Raspadori: "Insieme a Gudmundsson, l’azzurro è il grande obiettivo per l’attacco. Il club nerazzurro ha già deciso che l’innesto di Taremi non può essere sufficiente: serve qualcosa di più, quantitativamente e qualitativamente. E Raspadori è considerato un potenziale rinforzo ideale: è giovane (24 anni), è italiano, ed è duttile, potendo agire sia da prima sia da seconda punta. Già, ma se già prima era considerato tutt’altro che semplice sedersi ad un tavolo con De Laurentiis, adesso, lo scenario ha finito per diventare ancora più complesso".

Ed ancora: "De Laurentiis accetterà mai di cedere Raspadori all’Inter? Il massimo dirigente azzurro ha sempre fatto muro davanti alle richieste per un suo giocatore da parte di club diretto rivale. Ha sempre preferito vendere all’estero, piuttosto che in serie A. Non a caso, ha ben poco gradito pure il fatto che Marotta e Ausilio abbiano bussato alla porta di Zielinksi in scadenza di contratto, convincendolo a cambiare maglia a fine stagione. Ne ha fatto le spese il polacco, finito fuori dalla lista Champions e, di fatto, non più titolare. Marotta, invece, se l’è “cavata” con una frecciata".