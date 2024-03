Gazzetta - Gimenez, affondo di ADL: la cifra choc non spaventa, è l'erede di Osimhen

Gli sforzi del Napoli per il ruolo di nuovo attaccante si sono concentrati su Santiago Gimenez del Feyernoord, 22enne nazionale messicano

Gli sforzi del Napoli per il ruolo di nuovo attaccante si sono concentrati su Santiago Gimenez del Feyernoord, 22enne nazionale messicano nato però in Argentina, a Buenos Aires, e autore di una stagione superlativa in Olanda: 21 reti in 25 presenze in campionato, due in quattro gare di Champions più un’altra rete in due presenze in Europa League.

"Giovane, con margini di miglioramento enormi e un feeling speciale con il gol: profilo perfetto per De Laurentiis" scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che poi aggiunge. "Gimenez vale già 50 milioni, ma il prezzo non spaventa. Semmai esalta il pensiero di poter dare un nuovo palcoscenico di lusso a un giocatore capace di segnare 47 reti in 80 presenze in meno di due stagioni col Feyenoord, già abituato al calcio europeo e idealmente pronto per essere un giocatore chiave per il nuovo progetto".