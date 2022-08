Rai - Raspadori-Napoli, il Sassuolo apre ma detta le condizioni: chiesto pagamento in 3 rate

“Ieri notte colloquio telefonico tra il procuratore del giocatore, Tullio Tinti e l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali".

Nel corso del Tg Sport, Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha riferito le ultime sulla trattativa tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori: “Ieri notte colloquio telefonico tra il procuratore del giocatore, Tullio Tinti e l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali. L’agente si è posto come intermediario della trattativa a nome di De Laurentiis, ribadendo che il Napoli è disposto ad investire 25/30mln. Il Sassuolo è d’accordo sulla cifra di 30 milioni, ma vuole un pagamento in meno rate: possibilmente 3 (anche con la formula del prestito con l’obbligo). Questa richiesta è dovuta al fatto che per Pinamonti, il sostituto di Raspadori, l’Inter chiede 20mln (il Sassuolo ne offre 18) pagabili in 3 rate. Nel frattempo il club neroverde aspetta, ma la Juve lavora e sembra che entro venerdì anch’essa potrebbe palesarsi. Per questo il Napoli è invitato a fare in fretta”.