LIVE - Empoli-Napoli, prepartita: out Mazzocchi, c'è Natan. Temporale al Castellani

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

17.00 - Le formazioni ufficiali:

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Cerri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Diffidati: occhio al giallo in vista della sfida di quest'oggi ad Empoli perché dopo ci sarà la Roma al Maradona. Pasquale Mazzocchi, Stanislav Lobotka e Victor Osimhen - tutti e tre previsti nella formazione titolare - sono diffidati e dunque, in caso di cartellino giallo nella partita in trasferta contro l'Empoli, in programma quest'oggi alle ore 18, salterebbero la successiva sfida casalinga contro la Roma

Statistiche: l'Empoli nonostante la cura Nicola continua a fare enorme fatica a far gol. La squadra toscana ha l'ultimo attacco del campionato con 25 gol fatti, meno anche dei 26 del fanalino di coda Salernitana. L'Empoli ha perso cinque delle ultime 6 partite di Serie A senza segnare e da marzo è la squadra che ha mancato più volte l'appuntamento con il gol ed anche quella che ha perso di più. Quest'oggi incrocia il Napoli, la formazione che tira di più in porta in questo campionato (546 conclusioni) e l'Empoli è la seconda squadra peggiore per tiri subiti (487) meno soltanto della Salernitana (494).

Probabile formazione Empoli: in difesa pochi dubbi, Davide Nicola conferma il trio composto da Luperto, Walukiewicz e Bereszynski. Sulla sinistra solito dualismo tra Cacace e Pezzella con il primo che potrebbe tornare titolare; a destra scontato l’impiego di Gyasi. In mediana diversi ballottaggi in corso: il primo riguarda Marin e Fazzini, col rumeno che sembra in questo momento leggermente avanti; il secondo vede Maleh leggermente favorito su Bastoni. Sulla trequarti dovrebbe tornare la coppia Zurkowski-Cambiaghi con Cancellieri pronto a subentrare. Attacco come sempre affollato con Niang e Cerri che si giocano una maglia da titolare e con Destro e Caputo nelle retrovie.

Probabile formazione Napoli: tante assenze in difesa e tutto confermato a centrocampo e in attacco. Francesco Calzona per la sfida di Empoli, dovrà varare una difesa d’emergenza per il suo Napoli per le squalifiche di Rrahmani e Mario Rui, e dell’infortunato Olivera. Nel 4-3-3 c’è Meret tra i pali con difesa composta da Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus e Mazzocchi. A centrocampo si va verso la conferma di Zielinski nel terzetto con Lobotka e Anguissa, in avanti confermato il tridente Politano, Kvara e Osimhen.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti nella diretta testuale di Empoli- Napoli!