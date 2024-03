Meluso a Sky: "Zielinski gioca perché a Traoré tocca il Barça! Osimhen? Va gestito"

TuttoNapoli.net

L'anticipo di questa 28^ giornata di Serie A mette difronte Napoli e Torino. I partenopei hanno una grande occasione per provare ad accorciare sulla zona Champions e vogliono dar seguito alla vittoria ottenuta domenica contro la Juventus. Nonostante il delicatissimo match di martedì, Calzona non rinuncia alle sue pedine migliori. In difesa torna Di Lorenzo dalla squalifica e sull'out opposto ci sarà Mario Rui. A centrocampo si rivede Zielinski, insieme a Anguissa e Lobotka. Davanti il tridente formato da Politano-Osimhen-Kvaratskhelia.

Nel prepartita, ai microfoni di SKY, ha parlato Mauro Meluso. Queste le parole del DS del Napoli. "Le partite sono tutte importanti, questa col Torino ha la priorità, poi penseremo al Barcellona. La volontà di Calzona è stata quella di concentrarsi su questa gara, indubbiamente pensi anche alla prossima in base alle scelte che fai. Ci sono tre partite ravvicinate molto importanti, bisogna dosare le forze".

Perché Ostigard e Zielinski? "Rrahmani ha avuto un problemino, era meglio preservarlo e non rischiare. Zielinski è un calciatore che fa parte della rosa per la Serie A, Calzona ha deciso di farlo giocare con l'idea di schierare Traore contro il Barcellona"

Come sta Osimhen? "Lui ha speso tanto con la Coppa d'Africa, bisogna un po' gestirlo ma sta bene".