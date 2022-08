ULTIM’ORA Sky - Raspadori, il Napoli rilancia! Accordo ad un passo: i dettagli

Ultime sulla trattativa tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori riferite su Twitter dal giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.

Ultime sulla trattativa tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori, riportate sul proprio sito dal giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio. Il Napoli ha provveduto ad un nuovo rilancio e l'accordo con il Sassuolo è stato quasi raggiunto. Restano da definire con il club neroverde gli ultimi 2mln (sui 5 totali) di bonus.

I dettagli: Contatti proficui e intensi tra De Laurentiis e Carnevali per colmare la distanza per la valutazione di Raspadori. Il Napoli è disposto ad arrivare a 30mln, 5mln per il prestito più 25mln per l’obbligo di riscatto. I segnali di avvicinamento arrivano anche sponda neroverde, con il Sassuolo che è andato incontro al Napoli abbassando le pretese sui bonus. La formula sui bonus è stata trovata su un totale di 5 milioni che dipendono da due fattori: al massimo 3 milioni dal numero di qualificazioni in Champions League del Napoli e 2 milioni legati al numero di presenze, di gol e di assist di Raspadori in maglia azzurra, numero che le due società stanno definendo in queste ore. In particolare se nelle prossime cinque stagioni il Napoli si qualificherà almeno 3 volte in Champions allora al Sassuolo sarà corrisposta l'intera somma pattuita, altrimenti gli emolumenti andranno a scalare. Ogni qualificazione varrà quindi un milione e potrà arrivare al massimo a 3mln. È qui che il Sassuolo è venuto incontro al Napoli. I neroverdi chiedevano che il bonus scattasse a qualsiasi qualificazione in competizioni europee, ma alla fine hanno accettato di limitarlo alla Champions.

La volontà del Napoli è quella di chiudere l’operazione e di regalare il giocatore a Spalletti, che potrebbe già chiudersi stasera. Il procuratore Tullio Tinti oggi è stato nella sede del Sassuolo per accelerale la trattativa.