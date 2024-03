Zielinski e il colpo di scena da bordocampo conferma il timore dei tifosi

Piotr Zielinski sembrava pronto ad entrare al posto di Traore a metà secondo tempo, poi la scelta di Calzona è ricaduta su Cajuste

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski sembrava pronto ad entrare al posto di Traore a metà secondo tempo, poi la scelta di Calzona è ricaduta su Cajuste. Secondo il racconto del bordocampista di Dazn, il centrocampista polacco, contro la sua futura squadra, sembrava prossimo al cambio, poi è tornato in panchina. Per quale motivo?

Cosa ha fatto cambiare idea all'allenatore del Napoli? Perché Cajuste e non Zielinski? Se la motivazione è da ricercare nella squadra avversaria, ovvero l'Inter, allora forse bisogna dare ragione al Napoli per avere escluso Zielinski dalla lista Uefa e in generale ai tantissimi convinti che dopo la notizia dell'approdo in nerazzurro sarebbe stato difficile rivedere il polacco brillare con la maglia del Napoli. L'ultimo gol il 3 ottobre contro il Real Madrid, con l'Inter neppure è entrato. Zielinski è già un ex?