Accostato al Napoli, Berardi resta ancora al Sassuolo? L'indizio sembra chiaro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo una vita con la 25 sulle spalle, Domenico Berardi cambia numero, pur restando a Sassuolo. L'esterno d'attacco, infatti, sarà il nuovo numero 10 dei neroverdi di Alessio Dionisi, raccogliendo in eredità la maglia da Filip Djuricic, svincolato per fine contratto. Per Berardi, che anche quest'estate sembra destinato a restare a Reggio Emilia nonostante l'interesse di qualche big del nostro campionato, un cambio pelle, sempre in maglia neroverde.