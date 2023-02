Accostato al Napoli, Brekalo si presenta alla Fiorentina: "Parlavo con tutti, ma questa era la mia prima scelta"

Josip Brekalo, nuovo attaccante della Fiorentina, era stato accostato anche al Napoli. Oggi è stata giornata di presentazione per lui

Come mai non è rimasto al Torino?

"Non era semplice, al Wolfsburg è arrivato un allenatore che mi conosceva già da prima, un croato come Kovac. Mi mancava un ultimo anno di contratto e mi aspettavo di giocare e andare al Mondiale, ma non mi è riuscito. Dopo 2-3 mesi ho capito che la situazione non era bella, volevo cambiare e tornare in Italia. Dopo il Torino, la Fiorentina era il miglior step".

Ha avuto paura che l'affare con la Fiorentina saltasse?

"In quel periodo parli con tutti ma la Fiorentina è sempre stata la prima scelta. Sono molto felice di essere qui".