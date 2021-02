Altro crollo del Milan! Nel derby secondo ko di fila e l’Inter ora tenta la fuga

L'Inter domina il del derby della Madonnina, batte 3-0 il Milan con il duo LuLa sugli scudi e tenta la fuga decisiva. La squadra di Conte parte fortissima e domina la prima frazione di gioco, è Lautaro Martinez ad aprire le danze dopo soli 5 minuti: azione personale di Lukaku e cross per l'argentino che di testa batte Donnarumma. Nella ripresa è invece il Milan ad avere un avvio sprint, ma Handanovic salva l'Inter con tre miracoli: due sui i colpi di testa di Ibra e uno sul tiro dalla distanza di Tonali. Al 57' doccia fredda per i rossoneri con i nerazzurri che raddoppiano: ancora Lautaro buca Donnarumma da due passi sul perfetto assist di Perisic. Non passano neanche 10 minuti e Lukaku chiude il derby con una progressione impressionante e un sinistro radente. Notte fonda per il Milan al secondo ko di fila.