Atalanta, intervento riuscito per Carnesecchi: il comunicato del club

Intervento alla spalla riuscito per il portiere dell'Atalanta, Marco Carnesecchi.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervento alla spalla riuscito per il portiere dell'Atalanta, Marco Carnesecchi. Ad annunciarlo è stato lo stesso club bergamasco con un comunicato ufficiale: "Il calciatore Marco Carnesecchi, in data odierna, è stato sottoposto ad artroscopia di spalla sinistra per capsuloplastica. L’intervento è perfettamente riuscito ed il calciatore inizierà da subito il percorso riabilitativo".