Atalanta-Spezia, le formazioni ufficiali: c'è Koopmeiners, Zapata sfida Nzola

Il tecnico dell'Atalanta Gasperini per l'anticipo della 13^ giornata di Serie A contro lo Spezia sceglie Toloi e Koopmeiners al posto di Demiral e Freuler che siedono in panchina. A sinistra conferma per Maehle, mentre in avanti sarà Pasalic a giocare alle spalle di Ilicic e Zapata. Lo Spezia di Motta risponde con Nzola unica punta supportato dal trio Verde-Maggiore-Gyasi. In difesa Amian a sinistra. Questa le formazioni ufficiali:

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata. Allenatore Gasperini

Spezia (4-2-3-1): Provedel: Amian, Erlic, Hristov, Bastoni; Kovalenko, Sala; Verde, Maggiore, Gyasi; Nzola. Allenatore Thiago Motta