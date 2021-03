Benevento, solo un punto con lo Spezia: finisce 1-1

Senza Insigne e Schiattarella, out dopo la lite in allenamento, il Benevento è in vantaggio per uno a zero sul campo dello Spezi

Senza Insigne e Schiattarella, out dopo la lite in allenamento, il Benevento pareggia uno a uno sul campo dello Spezia. Decisiva a metà primo tempo la prima rete italiana del giovane argentino Gaich. Buona prova fino a quel momento per la squadra allenata da Inzaghi. Nella ripresa però arriva il pareggio firmato dal napoletano Verde.