Bologna, Fenucci avverte: "Vogliamo tenere Zirkzee, Ferguson, Calafiori"

L'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, soffermandosi prima di tutto sul clima intorno alla squadra e sulle voci di mercato sui gioielli felsinei: "Siamo in lotta con squadre che ogni anno partono per arrivare in Champions League, hanno ricavi che consentono di programmare questi obiettivi. Per noi è una situazione nuova. Non stiamo pensando molto alla prossima stagione, non è difficile programmare soprattutto se il risultato dovesse essere importante.

Abbiamo una rosa di calciatori che sta dimostrando la sua forza, abbiamo un allenatore che auspichiamo voglia proseguire con noi, quando avremo maggiore chiarezza faremo il punto, ma non è questo il momento. Zirkzee, Ferguson, Calafiori? Vorremmo tenere tutti in rossoblu, che è il loro colore".