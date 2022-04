Bologna-Udinese, formazioni ufficiali: Barrow dal 1'. Pereyra out

Sono state ufficializzate le formazioni Bologna-Udinese, gara delle 15 valida per la 34ª giornata di campionato.

© foto di Image Sport

Sono state ufficializzate le formazioni Bologna-Udinese, gara delle 15 valida per la 34ª giornata di campionato. Barrow vince il ballottaggio con Falcinelli e parte dal primo minuto in attacco supportato da Orsolini. Skorupski, Vignato e Schouten out all'ultimo minuto per virus intestinale. Nell'Udinese c'è Success in attacco, Beto non va neanche in panchina. Assente anche Pereyra, che non ha recuperato dall'affaticamento muscolare

Bologna (3-5-2): Bardi; Bonifazi, Binks, Theate; De Silvestri, Soriano, Dominguez, Svanberg, Dijks; Orsolini, Barrow.

A disposizione: Molla, Bagnolini, Hickey, Sansone, Viola, Mbaye, Santander, Aebischer, Stivanello, Kasius, Raimondo, Falcinelli. All. Tanjga

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu.

A disposizione: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Jajalo, Nuytinck, Pussetto, Samardzic, Benkovic, Nestorovski, Soppy. All. Cioffi