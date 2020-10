Cagliari, Di Francesco su Ounas: "Ha caratteristiche uniche, a Napoli non ha mai giocato..."

Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Radiolina per fare il punto sullo stato di forma della squadra isolana in vista della ripresa del campionato: "Ounas? Ha caratteristiche uniche nella rosa: è bravo nell'uno contro uno, manda in porta i compagni e aumenta la qualità tecnica che era carente. Ha doti importanti, ma deve ritrovare la condizione ottimale: a Napoli correva solo, non ha mai giocato".