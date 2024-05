Cagliari ripreso in dieci: Lecce sfortunato con due pali, rosso da Var per Gaetano

Partita intensissima e divertente all'Unipol Domus fra Cagliari e Lecce, col risultato finale di 1-1 che aiuta entrambe le squadre a muovere la classifica.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Partita intensissima e divertente all'Unipol Domus fra Cagliari e Lecce, col risultato finale di 1-1 che aiuta entrambe le squadre a muovere la classifica in ottica salvezza.

Al 26' Yerry Mina fa esplodere l'Unipol Domus: tiro strozzato di Gaetano, difesa salentina immobile e pallone in gol grazie al tocco col piattone del colombiano. Il primo tempo però regala un'altra sorpresa: Gaetano entra in modo pericoloso, col piede alto, su Ramadani: l'arbitro estrae prima il giallo salvo poi correggere in rosso dopo on field review.

La ripresa, nonostante l'inferiorità numerica, vede comunque il Cagliari reggere agli assalti del Lecce. Almeno fino all'84', quando Almqvist veste i panni dell'assist man per Nikola Krstovic che da pochi passi trova la rete dell'1-1. Un gol che toglie certezze ad uno stanchissimo Cagliari e lancia l'assedio salentino: nel giro di due minuti, gli uomini di Gotti centrano due pali con Baschirotto e Sansone. Poi Scuffet è bravissimo a neutralizzare il tiro di Blin da fuori. I sardi non hanno più energie, ma il Lecce non riesce a dare il morso decisivo.