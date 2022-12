Caso Juventus, rapporti sospetti con altre società: citati cinque club di A e altri di B, C e straniere

Rapporti sospetti con altre società. Emergerebbe anche questo, scrive il Corriere della Sera, dalla massa di intercettazioni e dai carteggi

TuttoNapoli.net

Rapporti sospetti con altre società. Emergerebbe anche questo, scrive il Corriere della Sera, dalla massa di intercettazioni e dai carteggi a disposizione dei pm sul caso Juventus. In particolare, gli inquirenti farebbero riferimento a Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Empoli e Udinese, oltre a società di Serie B e Serie C, nonché straniere. A chiamarne direttamente in causa alcune è invece l'intercettazione tra Fabio Paratici e Giovanni Corrado, dg del Pisa: "L'ho fatto da una vita con Genoa, Atalanta e Sassuolo", spiega l'ex ds bianconero al dirigente toscano. Nessun dirigente di nessuna di queste società, in ogni caso, risulta al momento indagato.