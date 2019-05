Cds - Juve, conferme sul nome di Sarri: c'è l'ok di Agnelli e Nedved

Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro della panchina della Juventus e su Maurizio Sarri. Dopo la gara di Baku, finale di Europa League in programma mercoledì sera, ci sarà l'assalto. Con Sarri la società bianconera partirà dal suo 4-3-3, dalla rinascita di Dybala, da Pjanic centrale, da Higuain di nuovi in gruppo. Sono giorni caldi, anche perché Simone Inzaghi tratta il rinnovo e Pochettino non sarebbe un discorso approfondito. E Sarri sarebbe una scelta condivisa e convinta di Agnelli, Paratici e Nedved.