CLASSIFICA - Juventus agganciata anche dall'Empoli, Viola a pari punti con la Lazio

La Fiorentina spazza via lo Spezia e raggiunge la Lazio, l'Empoli la ribalta col Sassuolo e aggancia la Juventus, mentre Genoa e Venezia non vanno oltre lo 0-0, accontentandosi alla fine di un punto a testa. Questa la classifica aggiornata di Serie A, in attesa delle ultime tre gare dell'11° turno:

Napoli 28*

Milan 28*

Inter 24

Roma 19*

Atalanta 19

Lazio 18

Fiorentina 18

Verona 15

Juventus 15

Empoli 15

Torino 14

Sassuolo 14

Bologna 12*

Udinese 11

Sampdoria 9

Venezia 9

Genoa 8

Spezia 8

Salernitana 7*

Cagliari 6*

* Una partita in meno