CLASSIFICA - L'Atalanta stacca la Juve: quarto posto a rischio per i bianconeri

Vittoria fondamentale in chiave Champions per l'Atalanta di Gasperini, che supera nel finale la Juventus e si porta da sola al terzo posto. Bianconeri quarti e staccati di 2 punti, che attendono Napoli-Inter di stasera. Sempre per la lotta al quarto posto non molla la Lazio, che supera il Benevento 5-3 e, in attesa di giocare il recupero, è sesta.