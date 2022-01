CLASSIFICA - La Juve tiene: la Champions è a -3. La Roma crolla all'ottavo posto

Colpaccio della Juventus, che espugna in rimonta l'Olimpico di Roma e blinda il quinto posto. Vittoria importantissima anche per lo Spezia, che si aggiudica il derby ligure col Genoa e conquista tre punti preziosi per la corsa salvezza. Questa la classifica aggiornata di Serie A dopo le suddette due gare di questo 21° turno:

Milan 48 (21 partite giocate)

Inter 46 (19)

Napoli 43 (21)

Atalanta 41 (20)

Juventus 38 (21)

Fiorentina 32 (19)

Lazio 32 (20)

Roma 32 (21)

Sassuolo 28 (21)

Empoli 28 (21)

Bologna 27 (19)

Hellas Verona 27 (20)

Torino 25 (19)

Udinese 20 (19)

Sampdoria 20 (21)

Spezia 19 (21)

Venezia 17 (20)

Cagliari 13 (20)

Genoa 12 (21)

Salernitana 8 (18)