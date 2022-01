Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Roma-Lecce: out Zaniolo, Oliveira ancora titolare

Il tecnico Mourinho sceglie Sergio Oliveira come trequartista centrale, con Carles Perez e Afena-Gyan sulle corsie esterne, nel tridente alle spalle del centravanti Abraham, preferito a Shomurodov. Niente da fare quindi per Zaniolo che va in panchina. A centrocampo c’è Veretout con Cristante, mentre in difesa il neo acquisto Maitland-Niles va a sinistra con Karsdorp a destra.

Il Lecce risponde con Olivieri al centro dell’attacco affiancato da Di Mariano, ex della gara, e Listkowski. A centrocampo spazio a Helgason, mentre in difesa ci sarà un altro x come Calabresi al centro della difesa con Dermaku. Fra i pali c’è Bleve.

Queste le formazioni ufficiali:

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Maitland-Niles; Cristante, Veretout; Carles Perez, Sergio Oliveira, Afena-Gyan; Abraham. A disposizione: Boer, Fuzato, Vina, Shomurodov, Zaniolo, Bove, Zalewski, Volpato, Voelkerling, Oliveiras, Keramitsis, Mkhitaryan. Allenatore Mourinho

Lecce (4-3-3): Bleve; Gendrey, Calabresi, Dermaku, Barreca; Gargiulo, Blin, Helgason; Di Mariano, Olivieri, Listkowski. A disposizione: Gabriel, Samooja, Vera, Lucioni, Coda, Björkengren, Faragò, Gallo, Strefezza, Hasic, Majer, Hjulmand. Allenatore Baroni