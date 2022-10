Da Cremona: "Due forfait con il Napoli, uno è l'ex azzurro Chiriches"

La Cremonese continua a lavorare in vista della sfida di domenica, ore 18, contro il Napoli.

La Cremonese continua a lavorare in vista della sfida di domenica, ore 18, contro il Napoli. Poche novità dall’infermeria con Chiriches e Hendry non sono al meglio e il loro forfait per la gara contro la capolista pare ormai scontato. L'allenatore Massimiliano Alvini, però, potrà contare su tutto il resto della rosa. A riportarlo è CalcioCremonese.it.