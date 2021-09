Da Torino critiche alla Juventus: "Solite idee, poche ma confuse"

L'edizione odierna de La Stampa, quotidiano di Torino, analizza la sfida vinta in rimonta dalla Juventus e scrive che i bianconeri tremano contro lo Spezia, lontano anni luce per fatturato e monte ingaggi. La Vecchia Signora incarta la prima vittoria in campionato senza mostrare segni di guarigione - si legge - risale in classifica (ma la vetta, aspettando il Napoli, dista 8 gradini) e mastica le solite idee, poche e confuse.