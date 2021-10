Da Torino lanciano la sfida: “Classifica bugiarda, squadra pronta alla battaglia al Maradona”

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Guglielmo Buccheri, giornalista de "La Stampa" vicino alle vicende del Torino: "Il Torino non sta attraversando un momento molto fortunato per l'infermeria. Belotti verrà convocato, poi è chiaro che un conto è essere convocati e un conto è capire l'autonomia. Sanabria rientrerà all'ultimo ed è molto stanco, tornerà a disposizione anche Zaza, quindi prevedo una staffetta Zaza-Sanabria con Belotti in corso d'opera. Pjaca è fuori dai giochi chissà per quanto tempo, poche chance di vedere anche Praet. Bisogna verificare poi le condizioni di Rodriguez e Linetty. Conosciamo tutti i metodi di lavoro di Juric, che ha grande capacità di entrare presto nella testa dei giocatori. Questo era l'aspetto più vitale, il Torino doveva dare dei segnali di ripartenza.

Oggettivamente il Torino ha una classifica un pochino bugiarda, non è da trascurare l'aspetto legato alle assenze però perché conta molto la profondità della rosa. Adesso sulla trequarti resta di fatto solo Brekalo, sarebbe stato bello e curiosi vedere il Toro con tutti gli uomini sulla trequarti, ma sicuramente vedremo un Toro pronto alla battaglia. Vietato nascondersi o vietato sognare per il Napoli? Sicuramente la prima, anche perché in primavera immagino ancora 3-4 squadre potenzialmente in corsa per lo Scudetto e non vedo perché il Napoli non possa pensare di giocarsela lì".