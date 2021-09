Derby spettacolo, Sarri batte la Roma di Mourinho: vince la Lazio 3-2

Derby della Capitale spettacolare tra Lazio e Roma, con i biancocelesti che si impogono 3-1 sui giallorossi. Partenza a razzo degli uomini di Sarri, che in 19' si porta avanti di due reti. Stacco di testa di Milinkovic-Savic davanti a Rui Patricio, che lo stende poi in tuffo con un braccio teso, è 1-0 dopo neppure dieci minuti. La partenza stordisce la Roma, la Lazio dopo altri dieci ne fa un altro. La classica legge dell'ex: contatto dubbio in area tra Hysaj e Zaniolo, arbitro e poi VAR diranno che non c'era nulla. I biancocelesti ripartono, Immobile serve Pedro che di piatto fa 2-0. La Roma però reagisce. Prima dei trenta, ha due occasioni straordinarie: serve un gran Reina per deviare in angolo una conclusione di Veretout da fuori e poi per bloccare un tap in di Zaniolo da pochi centimetri, dopo che il ventidue della Roma aveva preso il palo di testa. La Lazio prova a chiuderla al trentaseiesimo: Immobile è solo davanti a Rui Patricio ma spara forte, cattivo, deciso, a lato. Poi, Ibanez: perché i giallorossi sono tutt'altro che a terra. Anzi. Volano alti, come fa il difensore brasiliano su angolo dalla sinistra: stacco e Reina battuto. Al 63' la Lazio fa 3-1 con un grandissimo contropiede: verticalizzazione straordinaria di Felipe Anderson: Immobile brucia Mancini, converge al centro e solo davanti a Rui Patricio allarga per lo stesso brasiliano che segna. Passano 6’ e la Roma riapre il Derby: contatto Akpa Akpro-Zaniolo e rigore contestato fischiato da Guida. Reina intuisce il penalty, ma il tiro di Veretout è forte e imprendibile.