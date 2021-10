Far West all'Olimpico: un rosso, nove gialli, due risse e un giocatore in lacrime

Animi tesi tra giocatori dopo il fischio finale di Lazio-Inter, finita 3-1. I giocatori nerazzurri si sono infuriati per il gol segnato dalla Lazio, col raddoppio che di fatto ha deciso la partita. Grande tensione tra i giocatori delle due squadre, intanto Luiz Felipe è stato espulso da Irrati ed è scoppiato in lacrime perché considera ingiusta la punizione ricevuta: è andato a 'scontrarsi' con Correa ma il difensore della Lazio ha cercato di giustificarsi spiegando di essere amico del Tucu. In totale due risse, un rosso e nove gialli. Gara ricca di nervosismo.