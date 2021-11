Calcio&Finanza - L'obiettivo del Cda Juve: "Sempre in Champions e ottavi fino al 2023!"

La Juventus si appresta, dopo il via libera del CdA, a lanciare l’aumento di capitale da 400 milioni di euro previsto entro fine 2021. Una forte iniezione di liquidità per il club bianconero, con 75 milioni che sono stati già versati dall’azionista di maggioranza EXOR, holding della famiglia Agnelli-Elkann e 5mln di costi di servizio.

Come saranno utilizzati i restanti 320 milioni? La Juventus lo spiega così: “In ordine di priorità, per Euro 145 milioni, a coprire il fabbisogno finanziario complessivo netto del Gruppo per i dodici mesi successivi alla Data del Documento di Registrazione e, per Euro 175 milioni, a contribuire al finanziamento delle azioni previste dal Piano di sviluppo Aggiornato".

Per quanto riguarda il piano di sviluppo, come scrive Calcio&Finanza, la Juventus punta a passare “da un risultato operativo negativo a un risultato operativo positivo nell’esercizio 2023/2024”. E fondamentale resta la Champions League: “Il posizionamento finale nel Campionato di Serie A tale da consentire la costante partecipazione alle edizioni della UEFA Champions League che si disputeranno sino alla Stagione Sportiva 2023/2024 e la sistematica disputa degli ottavi di finale della UEFA Champions League costituiscono le assunzioni maggiormente rilevanti in termini di contributo al raggiungimento dell’obiettivo di pareggio operativo previsto nell’esercizio 2023/2024”, spiega lo stesso club.