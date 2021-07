Calcio€Finanza - Sponsor in fuga: Inter, Lazio e Roma (e non solo) senza sponsor di maglia

2021, sponsor in fuga dalla Serie A, titolano i colleghi di Calcio€Finanza raccontando le difficoltà anche a livello commerciale. Al via dei ritiri, infatti, sono sei le società attualmente senza contratti per quanto riguarda lo sponsor di maglia: Inter, Roma, Lazio, Sampdoria, Spezia e Venezia con tanti segnali allarmanti per quanto riguarda le big:

"L’Inter attualmente è in trattativa per cercare l’erede di Pirelli: era stato confermato già lo scorso gennaio che il contratto non sarebbe stato rinnovato eppure il club nerazzurro è ancora in trattativa: discorsi avanzati con la piattaforma di criptovalute Socios.com a cifre leggermente inferiori rispetto a quanto l’Inter si aspettava, anche se l’accordo non è ancora definito e potrebbero volerci ancora alcune settimane.

Situazione simile a quella della Roma, che non è ancora riuscita a sfruttare l’effetto Mourinho. I giallorossi hanno rinnovato il contratto con Hyundai per il retrosponsor ma, secondo quanto appreso, a 1 milione in meno rispetto al contratto in scadenza (passando quindi da circa 3 circa 2 milioni annui). Soprattutto, però, non è stato rinnovato l’accordo con Qatar Airways che versava 11 milioni a stagione.

Una bassa attrattiva commerciale che era già evidente negli ultimi anni. Basti pensare al rinnovo tra Milan ed Emirates al ribasso o alla necessità del Napoli di inserire almeno 2/3 loghi sulla divisa, per avvicinare la doppia cifra, oltre al fatto di volersi autoprodurre le maglie dalla prossima stagione anche considerando che i ricavi da sponsor tecnico non oltrepassavano comunque i 10 milioni".