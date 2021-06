Sky - Fiorentina, Italiano è il prescelto: l’ostacolo è la clausola rescissoria

La Fiorentina volta pagina e pensa al post Gattuso. I viola, dopo aver salutato l’ex tecnico del Napoli, sono alla ricerca del nuovo allenatore. Il nome in prima fila è quello di Vincenzo Italiano dello Spezia. Fresco di rinnovo con i liguri, Italiano ha una clausola rescissoria da 1 milione di euro. La Fiorentina è disposta a sborsare la cifra per arrivare a lui, ma la trattativa resta non facile. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, ai microfoni dell’emittente satellitare.