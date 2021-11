Tuttosport - Brozovic, testa al rinnovo prima del Napoli: sarà settimana decisiva

"Brozo, prima del Napoli. Distanza sul rinnovo, occhio a Conte" scrive Tuttosport oggi in edicola. L'attesa sta per finire: al termine della sosta e prima di Inter-Napoli, il papà di Brozo, insieme alla manager che ne cura gli interessi, arriverà a Milano per trattare il rinnovo di Marcelo. Al momento c'è distanza, con il croato, in scadenza a giugno, che chiede 7 milioni per rinnovare. Prevedere il futuro è complicato: sicuramente servirà uno sforzo da parte di Inter e dello stesso giocatore per arrivare alla firma. Come alternative occhio al PSG, al Newcastle e al Tottenham di Conte.