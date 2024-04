Icardi alla Juventus è fantascienza: la punta guadagna troppo e ha un'altra preferenza

TuttoNapoli.net

Icardi alla Juventus? Ai limiti della fantascienza. Nel calciomercato è quasi tutto possibile, anche portare Cristiano Ronaldo in Italia all'apice della carriera, quindi una percentuale davvero minima (l'1%, per intendersi) rimane. Ma un trasferimento dell'argentino in bianconero è davvero quasi infattibile per diversi motivi. Il primo è che il Galatasaray dà uno stipendio da oltre 10 milioni di euro: ha ancora due anni di contratto, significherebbe dare gli stessi soldi di Vlahovic a un giocatore che ha sette anni in più.

Poi c'è la questione Inter. Se è vero che Icardi si è lasciato malissimo, per usare un eufemismo, con i nerazzurri, dall'altra rimane un tifoso del club. A infuocare il discorso è stata una foto di Wanda Nara con la maglia della Juventus nel pomeriggio di ieri. Per ora, però, è da escludere qualsiasi contatto fra Icardi e la Juve, così come fra il Galatasaray e i piemontesi.