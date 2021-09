Juve difensiva nel secondo tempo, il Milan la riacciuffa: 1-1 a Torino

All'Allianz Stadium finisce 1-1 Juventus-Milan, posticipo della quarta giornata di campionato. Partenza a razzo della squadra di Allegri che sblocca subito il match al 4': contropiede fulminante della Juve dopo l'errore di Theo Hernandez, Dybala tocca subito in profondità per lo scatto di Alvaro Morata che avanza palla al piede e tutto solo davanti a Maignan lo beffa con il tocco sotto. Nella ripresa la Juve cala alla distanza e il Milan reagisce schiacciando i bianconeri nella propria metà campo. Al 76' arriva il pareggio rossonero con Ante Rebic: calcio d'angolo battuto da Tonali per il croato che si libera facilmente della marcatura di Locatelli e di testa manda alle spalle di Szczesny. Nel finale i rossoneri sfiorano i gol vittoria con Kalulu, ma Szczesny con una prodezza salva in angolo.