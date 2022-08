Juve, dopo la figuraccia con l'Atletico il club corre ai ripari: preso Kostic

La Juve in questi minuti ha infatti trovato l'accordo con l'Eintracht Francoforte per le cifre economiche: un'operazione da 15 mln di euro più 3 di bonus.

E' in dirittura d'arrivo l'operazione che porterà alla corte di Allegri l'esterno Filip Kostic. Dopo i fitti contatti tra le parti andati in scena nella serata di ieri, la Juventus in questi minuti ha infatti trovato l'accordo con l'Eintracht Francoforte per le cifre economiche: un'operazione da 15 milioni di euro più 3 di bonus.

La squadra tedesca è impegnata domani in Supercoppa Europea contro il Real Madrid, ma il giocatore non volerà a Helsinki con i compagni: resta solo da capire la tempistica sull'arrivo a Torino del giocatore.